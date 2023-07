FC Barcelona bombardeert Frenkie de Jong tot een van de aanvoerders

Frenkie de Jong is het komende seizoen een van de aanvoerders van FC Barcelona. Dat heeft de Catalaanse club vrijdagavond via de officiële kanalen bekendgemaakt. Sergi Roberto, Marc-André ter Stegen en Ronald Araújo zijn de andere captains.

Het is nog niet bekend wie in het nieuwe seizoen de eerste aanvoerder van Barcelona is. De naar Inter Miami vertrokken Sergio Busquets was het afgelopen seizoen de captain van de Catalaanse club. Jordi Alba (eveneens Inter Miami) en Gerard Piqué (gestopt) maakten net als Sergi Roberto deel uit van het aanvoerdersteam.

Artikel gaat verder onder video

De Jong maakte in de zomer van 2019 de overstap van Ajax naar FC Barcelona. In vier jaar tijd heeft hij 183 officiële wedstrijden voor de Catalaanse club gespeeld. Daarin maakte hij vijftien doelpunten en gaf hij 21 assists. Enkele maanden geleden droeg hij al eens de aanvoerdersband. Dat gebeurde op 24 mei in de competitiewedstrijd tegen Real Valladolid.