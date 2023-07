FC Twente kondigt stevige maatregelen aan na 'inktzwarte avond'

FC Twente heeft op de eigen website een reactie geplaatst op de ongeregeldheden die plaatsvonden rond het duel met het Zweedse Hammarby IF van donderdagavond. De wedstrijd in de voorronde van de Conference League werd ontsierd door een massale vechtpartij op de hoofdtribune na het laatste fluitsignaal. Twente kondigt stevige maatregelen aan tegen de betrokkenen.

"Het duel met Hammarby IF werd een inktzwarte avond", schrijft de club in het statement dat is ondertekend door algemeen directeur Paul van der Kraan. "De ongeregeldheden die gisteravond in ons stadion plaatsvonden overschaduwden de wedstrijd volledig. Deze zijn FC Twente onwaardig en horen in geen enkel stadion thuis. Ongeregeldheden als deze zorgen voor woede en schaamte. Namens FC Twente is een excuus op zijn plaats richting alle supporters en sponsoren", trekt Twente deels het boetekleed aan.

Daarnaast herhaalt de club dat de 200 kaarten die (zoals de UEFA dat verplicht) ter beschikking waren gesteld aan de bezoekende club bij de verkeerde personen terechtgekomen zijn. De stoelen zijn bedoeld voor 'sponsoren en relaties', maar werden bevolkt door 'supporters' die zich al voor de wedstrijd niet wisten te gedragen. "De minuut stilte ter nagedachtenis aan Theo Pahlplatz en Dais ter Beek werd volledig genegeerd door de Hammarby-supporters en was respectloos naar met name de nabestaanden", schrijft Twente. Ook gedurende het duel bleven de aanwezige Zweden zich vervolgens slecht gedragen: "Tijdens de wedstrijd zijn de Zweden continu op hun gedrag aangesproken door ons veiligheidspersoneel. Zelfs het bestuur van Hammarby is richting hen in actie gekomen, dit alles zonder resultaat. Deze provocaties mogen echter nooit een reden zijn dit vak aan te vallen."

En dat gebeurde uiteindelijk wél, toen een deel van de harde kern van FC Twente na het laatste fluitsignaal 'uitbrak' richting de hoofdtribune en een massale vechtpartij zich ontspon. Twente kondigt maatregelen aan tegen de personen die het betreft: "Uiteraard zetten wij alles-op-alles om de daders te identificeren, zij kunnen rekenen op een stevig stadionverbod."

Return

Volgende week donderdag staat de return in Stockholm op het programma. Of de ploeg van Joseph Oosting in het Europese uitduel gesteund gaat worden door meegereisde fans valt echter nog te bezien. De club heeft sponsoren en supporters die van plan zijn af te reizen een mail gestuurd over de gesprekken die Twente momenteel voert met 'de autoriteiten' waarin wordt besproken 'welk reisadvies zij onze supporters kunnen geven'. De club neemt een duidelijk standpunt in: "De veiligheid van FC Twente-supporters in Stockholm moet wel gegarandeerd kunnen worden."