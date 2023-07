FC Utrecht doet opnieuw zaken met Ten Hag en haalt ook verdediger van Manchester United

FC Utrecht heeft opnieuw zaken gedaan met voormalig trainer Erik ten Hag. Na Zidane Iqbal stap ook verdediger Bjorn Hardley over van Manchester United naar de Domstad. De Nederlandse Hardley zal in eerste instantie aansluiten bij Jong FC Utrecht.

De twintigjarige Hardley is geboren in Tilburg maar speelde in Nederland in de jeugdopleiding van NAC Breda. In 2019 maakte hij vervolgens de overstap naar Manchester, waar hij bij United uitkwam in de Onder 18 en de Onder 21. Na vier seizoenen bij de Engelse topclub heeft FC Utrecht hem dus overgehaald om terug te keren naar zijn geboorteland. Hardley tekent in Utrecht een contract tot medio 2025, zo maakt de club bekend.

Artikel gaat verder onder video

Technisch manager Tim Gilissen van FC Utrecht legt uit waarom Hardley kiest voor deze transfer: "Hij is een echte winnaar, iemand die er alles aan doet om het maximale uit zichzelf en zijn teamgenoten te halen. Hij kiest nu bewust voor deze stap in zijn carrière, om speelminuten te maken in de Keuken Kampioen Divisie. In deze competitie wil hij zichzelf doorontwikkelen en wij gaan er alles aan doen hem daarbij te helpen", zegt Gilissen in een verklaring op de clubsite.

Hardley is de tweede speler die deze zomer de overstap van Manchester United naar FC Utrecht maakt. Eerder versterkte de club zich al met Zidane Iqbal, die in tegenstelling tot Hardley wél direct bij de eerste selectie van trainer Michael Silberbauer zal aansluiten. Beide spelers zullen ongetwijfeld een positief advies van Erik ten Hag hebben gekregen. De huidige hoofdtrainer van The Red Devils was tussen 2015 en 2017 eindverantwoordelijke in stadion Galgenwaard.