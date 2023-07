Ferdy Druijf keert na twee en een half jaar terug in Eredivisie

Ferdy Druijf is komend seizoen weer op de Nederlandse velden te bewonderen. De 25-jarige spits staat op het punt om op huurbasis de overstap van Rapid Wien naar PEC Zwolle te maken, zo meldt De Stentor.

Druijf werd opgeleid door AZ en zette in Alkmaar ook zijn eerste stappen in het profvoetbal, maar werd er mede door de aanwezigheid van Myron Boadu nooit de vaste eerste keuze in de punt van de aanval. In januari 2021 verkaste Druijf naar KV Mechelen, dat hem in totaal een jaar huurde van AZ.

Artikel gaat verder onder video

Halverwege het seizoen 2021/22 stapte Druijf over naar Rapid Wien, waar hij in 33 competitiewedstrijden goed was voor acht doelpunten en zes assists. Nu staat hij op het punt de Oostenrijkse club op huurbasis te verruilen voor PEC Zwolle, dat het afgelopen seizoen op de tweede plaats eindigde in de Keuken Kampioen Divisie en daarom het komende voetbaljaar uitkomt in de Eredivisie.

PEC Zwolle gooide deze transferperiode ook een lijntje uit naar de transfervrije Bas Dost. Zijn komst lijkt van de baan nu Druijff op het punt staat over te komen van Rapid Wien.