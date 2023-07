Mentaliteit in Nederland in twijfel getrokken: 'Die over-mijn-lijk-mentaliteit heb je hier meer'

Ferdy Druijf vindt dat er in Nederland wel eens harder mag worden gewerkt in het profvoetbal. De spits speelde in de Eredivisie voor AZ en NEC Nijmegen, maar is inmiddels te vinden bij Rapid Wien in Oostenrijk. Daar gaat het er volgens Druijf een heel stuk anders aan toe.

"Wat mij opvalt, is dat de mentaliteit hier best wel anders is dan in Nederland", vertelt Druijf in een interview met NH Sport. "Ik ben een speler die het moet hebben van hard werken en wat minder van mijn techniek. Die over-mijn-lijk-mentaliteit heb je hier meer dan in Nederland. Zowel bij AZ als NEC zijn er regelmatig jongens die teren op hun talent, dat vind ik jammer. Veel spelers hebben echt zoveel meer in hun mars."

Druijf kon ondanks uitstekend spel namens Jong AZ nooit echt doorbreken in het eerste van de club. Daarna liet hij zich op huurbasis bij NEC wel zien. Ondanks zijn neusje voor het doel was zijn transfer naar de Oostenrijkse Bundesliga behoorlijk wennen. "Hier geeft elke speler echt alles. Niet alleen op het veld, maar ook bijvoorbeeld in de gym. Daarbij merk ik dat dezelfde instelling zorgt voor meer cohesie en verbinding in de groep."

De voormalig jeugdinternational heeft echter een moeizaam seizoen achter de rug in Wenen. Mede door blessures kwam hij niet veel in actie en moest hij ook op andere posities spelen. Daarom houdt hij deze zomer alle opties open, ook een terugkeer naar Nederland. "Ik kan er op dit moment weinig over zeggen, want er is nog niets concreets. Wel is er belangstelling uit Nederland en ook uit het buitenland trouwens."