PEC Zwolle komt twee dagen voor IJsselderby met dramatisch nieuws

PEC Zwolle kan in het restant van de tweede seizoenshelft geen beroep meer doen op . De aanvaller verruilde Rapid Wien afgelopen zomer op huurbasis voor PEC Zwolle en was sindsdien vijf keer trefzeker, maar heeft door een knieblessure zijn laatste wedstrijd van het seizoen al gespeeld. De huidige nummer acht van de Eredivisie speelt zondag de IJsselderby tegen Go Ahead Eagles.

Druijf verruilde AZ begin 2021 voor KV Mechelen, alvorens een jaar later tijdelijk de overstap te maken naar Rapid Wien. De Oostenrijkers namen de aanvaller een halfjaar later definitief over van AZ. Druijf droeg vooralsnog 43 keer het shirt van Rapid Wien, goed voor dertien doelpunten en zes assists. Hij keerde afgelopen zomer bij PEC Zwolle terug op de Nederlandse velden. Druijf kon in het elftal van trainer Johnny Jansen in eerste instantie rekenen op een basisplaats, maar was in de laatste wedstrijden voor de winterstop al niet meer onomstreden.

Artikel gaat verder onder video

In de eerste competitiewedstrijd van de tweede seizoenshelft tegen sc Heerenveen had Druijf nog wel een basisplaats, maar moest hij zich na 45 minuten al laten vervangen. De drie daaropvolgende wedstrijden gingen aan zijn neus voorbij en dat zal ook gelden voor de resterende competitieduels. PEC Zwolle meldt vrijdag dat Druijf een knieblessure heeft opgelopen en daardoor dit seizoen niet meer in actie zal komen. Dat betekent dat hij mogelijk ook zijn laatste wedstrijd voor PEC Zwolle al heeft gespeeld. De Zwollenaren bedongen geen optie tot koop in de huurovereenkomst, waardoor Druijf na afloop van dit seizoen normaliter terugkeert naar Oostenrijk.

Druijf deed vijftien keer mee bij PEC Zwolle. Naast zijn vijf doelpunten was hij ook goed voor twee assists. Drie van de vijf doelpunten maakte hij overigens als invaller op bezoek bij FC Volendam. Zijn andere treffers maakte hij tegen FC Twente en FC Utrecht.