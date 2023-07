Feyenoord-aanvaller Dilrosun worstelde vorig seizoen op mentaal gebied: 'Moet anders'

Feyenoord-aanvaller Javairo Dilrosun (25) heeft het afgelopen seizoen getobd met mentale klachten. De buitenspeler belandde op de bank in De Kuip en dat was mede omdat hij niet helemaal vrij kon zijn in zijn hoofd. Daar wil hij komend voetbaljaar mee afrekenen.

“Ik moet allereerst topfit zijn”, vertelde Dilrosun tegenover Voetbal International over de doelstellingen voor het komende seizoen. “En ik moet vrij in mijn hoofd zijn. Het mentale aspect is heel belangrijk. Vooral voor mij. Ik ben een emotionele speler. Als er dingen spelen, ga ik veel nadenken. Terwijl als ik speel, moet ik juist niet nadenken als ik op het veld sta. Daar ga ik aan werken.”

Dat is ook wat hij met trainer Arne Slot besprak. “Niet te veel nadenken op het veld. Ik moet mijn eigen spel gaan spelen”, zei de aanvaller, die afgelopen seizoen op de bank belandde. “Ik wil mezelf weer in de basis spelen. Zo goed mogelijk spelen. En het met Feyenoord in de Champions League en Eredivisie zo goed mogelijk doen. We willen weer kampioen worden.”

Met zes goals en acht assists in 43 officiële duels namens Feyenoord kende Dilrosun een aardig debuutseizoen, al was het vooral de titel dat voor een glimlach zorgde. “Het was een fijne zomer. Altijd lekkerder als je kampioen geworden bent”, zei Dilrosun. “In de zomer wil je niet te veel aan voetbal denken, maar het is ons leven. Dus je moet er aan denken. Ik heb teruggeblikt op het vorige seizoen: ik wil er alles aan doen om terug in de basis te komen.”