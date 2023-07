Feyenoord-aanwinst voorlopig niet meer aan de beurt bij vrije trappen

Feyenoord speelde donderdag alleszins verdienstelijk gelijk tegen Villarreal, dat in De Kuip op een 1-1 gelijkspel werd gehouden. De Rotterdammers hadden met iets meer fortuin zelfs de volle buit gepakt, toen de ploeg vlak voor tijd op een zeer interessante plek een vrije trap kreeg.

Na een hele discussie over wie 'm nou moest gaan nemen was het uiteindelijk Yankuba Minteh die een poging waagde. Villarreal-doelman Pepe Reina hoefde echter niet in actie te komen: de inzet van de van Newcastle United gehuurde aanvaller zeilde richting de tweede ring. Uit zijn reactie blijkt wel dat Minteh dondersgoed beseft dat hij voorlopig als laatste aan de beurt is als Feyenoord op een kansrijke positie mag aanleggen voor een vrije trap.