Feyenoord bij debuut Stengs naar gelijkspel met perspectief tegen Villarreal

Feyenoord heeft in de eigen Kuip met 1-1 gelijkgespeeld tegen Villarreal. In een vermakelijk oefenduel, waarin vooral een aantal jonge spelers hun kans grepen, kwam de ploeg van Arne Slot voor rust op achterstand maar maakte het die in het tweede bedrijf vanaf elf meter verdiend weer goed.

Arne Slot had tegen de nummer vijf van Spanje van het afgelopen seizoen basisplaatsen voor onder meer de woensdag gepresenteerde Calvin Stengs en de zeventienjarige Slowaak Leo Sauer. Igor Paixão deed dienst als gelegenheidsspits, aangezien Santiago Giménez nog maar net terug is in Rotterdam na zijn deelname aan de Gold Cup met Mexico. Hij ontbrak nog in de wedstrijdselectie.

Paixão tekende na dik vijf minuten met een vrije trap voor het eerste gevaar van het duel. Daarna doken ook middenvelders Quinten Timber en Mats Wieffer gevaarlijk voor het Spaanse doel op, maar zij schoten respectievelijk naast en over. Na een halfuur zat het debuut in De Kuip erop voor Stengs: hij ging zoals vooraf al was afgesproken naar de kant om plaats te maken voor Javairo Dilrosun. Stengs kreeg de handen in zijn eerste minuten in Rotterdam-Zuid op elkaar met onder meer een scherpe voorzet waar Paixão nét niet bij kon.

Grote kansen bleven vervolgens lange tijd uit, maar vlak voor rust was daar dan toch de openingstreffer. Bij een spaarzame uitval van Villarreal vond spits Gerard Moréno met een bekeken passje middenvelder Étienne Capoue. De Fransman schoot knap met een hard schot dat hoog in het doel sloeg de 1-0 uit de lucht langs Feyenoord-keeper Justin Bijlow.

Por cosas como esta lo llamamos PAPÁ CAPOUE. pic.twitter.com/0zviXHk2Vw — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 27, 2023

In de rust wisselde Slot vervolgens de andere elf basisspelers. Spelers als Alireza Jahanbakhsh, Thomas van en Belt en Timon Wellenreuther mochten hun opwachting maken, terwijl ook jongelingen als Yankuba Minteh, Antoni Milambo en Gjivai Zechiël een kans kregen. Zij stelden zeker niet teleur. Al vijf minuten na de hervatting werd Minteh gevloerd door Villarreal-doelman Pepe Reina: strafschop. Jahanbakhsh zette zich achter de bal en faalde niet: 1-1.

⚽️ Alireza Jahanbakhsh!



Alireza scores the equalizer for Feyenoord against 🇪🇸 La Liga side, Villarreal, from the penalty spot during a friendly match.



pic.twitter.com/adeOSkBtdT — Persian Soccer (@prznsoccer) July 27, 2023

Vervolgens zorgde Milambo bijna voor de 2-1, maar zijn schot na een goede voorbereidende actie van Zechiël belandde net naast het doel van Reina, die even later ook Zechiël maar rakelings naast zag schieten. Ook aan Minteh waren enkele kansen in de slotfase niet besteed, waardoor Feyenoord het vijfde oefenduel van de voorbereiding met 1-1 gelijkspeelt tegen een gerenommeerde tegenstander.