Feyenoord-fan Rob Jetten maakt uitzondering door voor één keer een Ajax-nieuwtje te delen

Ajax heeft Lucas Jetten gecontracteerd. De zestienjarige verdediger is tot de zomer van 2026 vastgelegd. Op Twitter reageert demissionair minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten op het contractnieuws uit Amsterdam.

"Ik zal voor deze ene keer een nieuwtje van Ajax delen. Succes Lucas!", schrijft Jetten, die zelf fan van Feyenoord is. Gevraagd of de Ajax-speler familie is, reageert Jetten bevestigend. "Yes", luidt het korte antwoord van de politicus, die deze week de ambitie uitsprak om Sigrid Kaag op te volgen als lijsttrekker van D66

Lucas Jetten is geboren in Natalspruit (Zuid-Afrika) en speelt sinds 2015 in de jeugdopleiding van Ajax. Op dit moment behoort hij tot de selectie van Ajax Onder 18.