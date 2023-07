Feyenoord-fans krijgen slecht nieuws over Danjuma-gerucht: 'Dat bedrag is wel héél veel'

De Telegraaf pakte zondagavond uit met het nieuws dat Feyenoord ver wil gaan voor Arnaut Danjuma. De Oranje-international, die op dit moment onder contract staat bij Villarreal, zou perfect in het plaatje passen van trainer Arne Slot. In de Kick-off podcast van De Telegraaf gaan de analisten in op het gerucht, en geven een voor Feyenoord vervelende conclusie.

Marcel van der Kraan heeft er een hard hoofd in dat Danjuma aankomend seizoen voor de landskampioen speelt. “Dit zijn de namen waarvan je hoopt dat ze voorbij komen bij Feyenoord, als je de Champions League ingaat en de landstitel wil verdedigen", begint Van der Kraan in eerste instantie nog positief. “Ik heb begrepen dat Feyenoord hem een geweldige speler vindt, maar dat ze moeite hebben met het financiële plaatje dat eraan vastzit. Villarreal vraagt een huurprijs van miljoenen”, gaat de analist vervolgens verder.

Een huurtransfer lijkt daarom te hoog gegrepen voor de Rotterdammers. “Spelers kunnen altijd een beetje water bij de wijn doen en dat kan je ook vragen aan de club. Maar het totaalplaatje lijkt echt te groot. Er is nog genoeg tijd voor Villarreal om te kijken of andere clubs willen meewerken. Dan komen we bij een probleem: in de Premier League willen clubs best vier tot vijf miljoen euro betalen als huursom. De vraag is alleen of Danjuma daar heen wil, voor hem biedt dat geen perspectief. Terwijl dat wel zo is in De Kuip”, gaat Van der Kraan verder.

Vervolgens komt het bedrag naar voren wat Feyenoord naar verluidt kwijt zou zijn voor een deal met het jeugdproduct van PSV. “Het hele plaatje kost tussen de zeven en tien miljoen euro per jaar. Dat is voor een huurspeler wel heel veel. Alles bij elkaar kun je daar een speler voor kopen uit Oost-Europa of Zuid-Amerika. Dat is de afweging die Feyenoord maakt.”

In het begin van de nieuwe FCUpdate Podcast wordt het gerucht over Feyenoord en Arnaut Danjuma besproken: