Feyenoord-fans wijzen overduidelijk naar zwakke plek: 'Lijkt erop dat hij zelfs af en toe wordt overgeslagen'

Feyenoord speelt vanmiddag een oefenwedstrijd tegen Union Sint-Gilloise en sloot de eerste helft af met een 0-0 tussenstand. De fans zijn over het algemeen niet ontevreden met deze tussenstand, maar zien wel één duidelijk minpunt. Neraysho Kasanwirjo moet het ontgelden bij de supporters. Op Twitter verschijnen diverse kritische berichten over de verdediger, die zomaar eens zijn laatste wedstrijd in het Feyenoord kan spelen. AEK Athene heeft naar verluidt interesse in de 21-jarige Amsterdammer.