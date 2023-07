Feyenoord gaat niet in op biedingen op Lutsharel Geertruida: 'Jurriën Timber vertrok voor het dubbele'

Ondanks dat Lutsharel Geertruida naar verluidt heeft aangegeven te willen vertrekken bij Feyenoord, lijkt de kans groot dat de verdediger komend seizoen nog in De Kuip speelt. Tijdens de Kick-off podcast van De Telegraaf worden de geruchten rondom RB Leipzig besproken en wordt gemeld dat de Rotterdammers tot dusverre niet ingaan op de biedingen van de Duitsers.

Leipzig meldde zich met enkele officiële biedingen bij Feyenoord, maar volgens Marcel van der Kraan gaan de Rotterdammers hier niet eens op in. “Ze zien Jurriën Timber voor meer dan veertig miljoen euro vertrekken naar Arsenal. Simplistisch gezegd is Timber een reserve bij Oranje en Geertruida een basisspeler. Dus Feyenoord zegt: Ho even, moeten wij Geertruida voor de helft gaan verkopen?”, begint de journalist van De Telegraaf.

De 22-jarige verdediger van de Rotterdammers heeft drie maanden geleden nog zijn contract verlengd en is een van de bepalende spelers van het elftal van Arne Slot. “Feyenoord gaat dus helemaal niet in op zulke lage biedingen. Het is dus wachten of Leipzig meer geld wil uitgeven”, gaat Van der Kraan verder.

Mike Verweij gaat vervolgens ook nog in op de uitspraken van zijn collega. “Timber was natuurlijk wel basisspeler tijdens een WK. Die transfer komt natuurlijk ook omdat Timber al een paar jaar Champions League-ervaring heeft”, zegt de Ajax-watcher, die vervolgens wel snapt waarom Feyenoord niet klakkeloos akkoord gaat met de bieding. “Geertruida is volgens mij erg lastig te vervangen.”