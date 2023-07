Feyenoord heeft voor vierde keer beet en plukt Thomas Beelen weg bij PEC Zwolle

Feyenoord heeft de transfer van Thomas Beelen maandag afgerond. De Rotterdammers bereikten eerder al een akkoord met PEC Zwolle over de overgang van de verdediger. De 22-jarige Beelen tekent in De Kuip een contract dat hem voor vier seizoenen aan zijn nieuwe werkgever bindt.

Beelen werd de afgelopen weken gelinkt aan meerdere clubs. Naast Feyenoord kon de verdediger ook rekenen op serieuze belangstelling van PSV, AZ en FC Twente. De keuze van de geboren Harderwijker is dus gevallen op de regerend landskampioen. Feyenoord betaalt volgens De Telegraaf minstens 2,7 miljoen euro. PEC heeft daarnaast bonussen en een doorverkooppercentage bedongen.

Artikel gaat verder onder video

"Feyenoord is een topclub in Nederland, vorig seizoen kampioen geworden en gaat de Champions League in. Het is snel gegaan voor mij, maar soms komen er kansen voorbij die je niet kunt laten liggen. Ik denk dat ik me nog goed verder kan ontwikkelen en kijk ernaar uit om hier mijn plekje te vinden", laat de aanwinst weten op de clubwebsite van de Rotterdammers. Eerder speelde hij ook bij FC Twente.

Feyenoord roerde zich deze zomer al behoorlijk op de transfermarkt. Zo kwamen Ramiz Zerrouki (FC Twente), Thomas van den Belt (PEC Zwolle) en Yankuba Minteh (gehuurd van Newcastle United) ook al naar De Kuip. Daar staat het vertrek van aanvoerder Orkun Kökçü naar Benfica tegenover. Daarnaast maakte Feyenoord maandagavond al bekend dat Lennard Hartjes komend seizoen op huurbasis zal acteren bij Excelsior.