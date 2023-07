'Feyenoord krijgt mogelijk goed nieuws over Geertruida: RB Leipzig ziet alternatief'

Feyenoord kan mogelijk Lutsharel Geertruida tóch behouden in deze zomer. RB Leipzig leek hard op weg om de multi-inzetbare verdediger op te pikken uit De Kuip, maar heeft zich ook gericht op een alternatief. Waar de Rotterdammers nog geen derde bod ontvingen, jaagt de Bundesliga-club namelijk ook op Castello Lukeba.

Transferspecialist Fabrizio Romano kwam donderdagochtend met het bericht naar buiten dat RB Leipzig vrijwel rond is met El Chadaille Bitshiabu van Paris Saint-Germain. Naast de komst van de Fransman wil de Duitse club nóg een centrale verdediger halen en voor die positie was Geertruida lang het enige target.

Volgens 1908.nl heeft Feyenoord echter nog geen derde bod ontvangen op Geertruida en hebben de Duitsers er nog een tweede optie bij om naast Bitshiabu op te pikken: de twintigjarige Castello Lukeba van Olympique Lyon. Als RB-club erin slaagt om hem los te weken in Lyonnais, dan zal de interesse in Geertruida logischerwijs verwateren omdat de posities achterin dan bezet zijn.

Het is nog onduidelijk of RB Leipzig op dit moment Geertruida nog wel als optie ziet, omdat de eerste twee biedingen zonder twijfel afgeslagen werden door Feyenoord, dat gezien het recent verlengde contract enorm hoog in de boom is gaan zitten. De Rotterdammers willen de absolute hoofdprijs en vinden een bedrag van rond de twintig miljoen euro volstrekt onbespreekbaar. Als er een deal moet komen, denkt de club eerder aan het dubbele van dat bedrag.