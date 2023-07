'Feyenoord krijgt twee middenvelders aangeboden: Ajax had één daarvan 'lang' in het vizier'

Feyenoord versterkte het middenveld al met Ramiz Zerrouki en Thomas van den Belt en hoopte ook op een nieuwe samenwerking met Sebastian Szymánski. De Poolse middenvelder, die in het afgelopen seizoen een belangrijke rol speelde in het veroveren van de landstitel, is echter op weg naar de Turkse competitie. Feyenoord schakelt door naar nieuwe namen en kreeg er volgens het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl zelfs twee aangeboden. Maar zowel de komst van Thiago Almada en Arsen Zakharyan lijkt niet realistisch.

Feyenoord kroonde zich in mei voor het eerst sinds 2017 tot kampioen van Nederland en leek van de clubs uit de traditionele top-3 de meest rustige zomer tegemoet te gaan. Maar daar is tot op heden niets van waar. De Rotterdammers namen al afscheid van Orkun Kökçü en lijken ook te moeten vrezen voor een vertrek van Justin Bijlow en Lutsharel Geertruida. Bovendien willen ze zich zelf nog op meerdere posities versterken. Arne Slot hoopt op korte termijn een nieuwe vleugelspeler te verwelkomen en ook een nieuwe middenvelder staat na het ‘mislopen’ van Szymánski hoog op de verlanglijst.

“Feyenoord kan via een tussenpersoon een poging wagen om Almada los te weken bij Atlanta United”, meldt 1908.nl dinsdagavond. Almada is één van de twee middenvelders die volgens berichtgeving van het medium zijn aangeboden in Rotterdam. Almada is een viervoudig Argentijns international - hij zat vorig jaar nog in de WK-selectie - die Vélez Sarsfield in februari 2022 nog voor een kleine vijftien miljoen euro verruilde voor Atlanta United. De 22-jarige middenvelder is dit jaar uitstekend op dreef. In negentien duels in de Amerikaanse MLS was hij goed voor acht doelpunten en negen assists. “Lionel Scaloni, de bondscoach van Argentinië, wenst dat Almada deze zomer de oversteek naar Europa gaat maken. Feyenoord is daarvan op de hoogte en beraadt zich om een poging te wagen”, schrijft 1908.nl.

Flinke concurrentie

De komst van Almada, mocht Feyenoord daar daadwerkelijk werk van gaan maken, wordt echter een lastig verhaal. Volgens 1908.nl kan de Argentijnse middenvelder zich ook verheugen op de belangstelling van FC Barcelona en Napoli. Bovendien loopt zijn contract bij Atlanta United tot de zomer van 2025. Feyenoord zal dus diep in de buidel moeten tasten. Dat geldt ook voor een eventuele overgang van Zakharyan naar De Kuip. Zakharyan is een 20-jarige Russische middenvelder die momenteel onder contract staat bij Dinamo Moskou, de club van nu nog Szymánski. “Ook deze aanvallende middenvelder is via tussenpersonen aangeboden bij de Rotterdammers. Het handelsembargo geldt niet langer en dus maakt Feyenoord kans”, stelt 1908.nl.

“Zaakwaarnemersbureau Muy Manero, wat ook de belangen van Feyenoord-directeur Dennis te Kloese behartigt, heeft de speler aangedragen bij de Rotterdamse clubleiding”, vervolgt het medium. Maar voor Zakharyan geldt hetzelfde als voor Almada: hij heeft nogal een prijskaartje om zijn nek hangen. Volgens 1908.nl zat Ajax tot voor kort ‘lang’ achter de Rus aan. “De Amsterdammers hoorden enkele maanden geleden een vraagprijs van vijfentwintig miljoen euro. Mocht Feyenoord toe willen slaan op de komst van Zakharyan, moeten er wel erg speciale constructies worden bedacht.”