Feyenoord maakt selectie tijdens trainingskamp bekend: Slot gunt vijftal jonkies de kans

Feyenoord heeft de 27-koppige selectie bekend gemaakt die mee op trainingskamp gaan in het Oostenrijkse Saalfeden. Vandaag (maandag) vertrekt de ploeg van Arne Slot vanaf Rotterdam Airport naar Oostenrijk, en zal daar tot en met zaterdag 22 juli verblijven. Twee basisspelers reizen niet mee af, terwijl Arne Slot een aantal talenten de kans geeft om zich te bewijzen.

Zo is Santiago Gimenez nog niet aanwezig op het trainingskamp. De spits bezorgde Mexico met een doelpunt in de 89ste minuut tegen Panana hoogstpersoonlijk de Gold Cup-eindzege en zal dus nog enkele dagen rust krijgen. Gernot Trauner is nog bezig aan zijn revalidatie en reist dus ook niet mee naar zijn thuisland.

Verder krijgen jongelingen Gjivai Zechiël, Leo Sauer, Mimeirhel Benita, Antoni Milambo en Mannou Berger de kans om zich te bewijzen tijdens het trainingskamp. De rest van de trainingskampselectie zorgt voor weinig verrassingen.

De gehele selectie:

Justin Bijlow

Timon Wellenreuther

Thijs Jansen

Mannou Berger

Dávid Hancko

Neraysho Kasanwirjo

Ramon Hendriks

Mimeirhel Benita

Marcos Lopez

Quilindschy Hartman

Marcus Pedersen

Lutsharel Geertruida

Thomas Beelen

Thomas van den Belt

Ramiz Zerrouki

Ezequiel Bullaude

Mats Wieffer

Quinten Timber

Antoni Milambo

Gjivai Zechiël

Yankuba Minteh

Igor Paixão

Patrik Wålemark

Javairo Dilrosun

Alireza Jahanbakhsh

Leo Sauer

Danilo