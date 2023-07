Feyenoord moet vrezen: 'Toptransfer Santiago Giménez voor veertig miljoen euro'

De zaakwaarnemer van Feyenoord-spits Santiago Giménez staat al enkele weken in contact met Tottenham Hotspur, zo beweert het Mexicaanse Jovenes Futbolistas. Naar verluidt zien the Spurs in Giménez een mogelijke opvolger van Harry Kane.

Kane wordt, zoals eigenlijk iedere zomer, in verband gebracht met een vertrek uit Londen. Zijn contract loopt nog maar een jaar door en Bayern München hengelt naar zijn komst. Het zou deze zomer dus zomaar wel tot een transfer kunnen komen en daarom beraadt Tottenham zich achter de schermen op een vervanger. De Premier League-club zou bereid zijn om veertig miljoen euro te betalen voor Giménez, terwijl Feyenoord zou inzetten op liefst vijftig miljoen euro voor de matchwinner van de Gold Cup-finale.

Zaakwaarnemer Morris Pagniello vertelde onlangs op de Radio CRC dat Feyenoord een bedrag van dertig miljoen voor zijn cliënt wilde ontvangen, maar nu wordt dus een veel hoger bedrag genoemd. Eind vorige maand liet Giménez aan TV Azteca weten bij Feyenoord te willen blijven. "We geloven dat het voor mij het beste is om bij Feyenoord te blijven, maar er zijn kansen waar je geen nee tegen kan zeggen en dat weet je. Er kan van alles gebeuren in het voetbal", zei hij toen.

🚨¡EXCLUSIVA! TOTTENHAM PLANEA OFERTA POR GIMÉNEZ



En el podcast de @Jovenesfutmx , comentamos sobre el interés de Tottenham por Giménez⤵️



✅Para que el equipo inglés mande una oferta, primero se tiene que dar la venta de Kane

✅ Tottenham planea ofrecer 40 millones por Santi,… pic.twitter.com/PWSacT0Pih — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) July 20, 2023