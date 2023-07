Feyenoord neemt na zeven wedstrijden afscheid: 'Ik zal altijd met een goed gevoel terug blijven kijken op mijn tijd'

Feyenoord heeft per direct afscheid genomen van Mohamed Taabouni. De 21-jarige aanvallende middenvelder zet zijn loopbaan voort bij Al-Arabi uit Qatar. Het contract van Taabouni in De Kuip liep nog één seizoen door.

Taabouni maakte een jaar geleden de overstap van AZ naar Feyenoord, waar hij werd herenigd met Arne Slot. Veel aan spelen kwam hij niet toe in Rotterdam. In totaal droeg hij in slechts zeven officiële wedstrijden het Feyenoord-shirt om de schouders. Alleen in de achtste finale van de KNVB Beker tegen NEC was hij basisspeler.

Artikel gaat verder onder video

"Feyenoord is een prachtige club met een geweldige aanhang. Ik zal altijd met een goed gevoel terug blijven kijken op mijn tijd hier en ben blij en trots dat ik in een bijzonder mooi seizoen onderdeel heb uit mogen maken van deze club. Ook wil ik mijn teamgenoten, de trainersstaf en de andere medewerkers waarmee we een hecht team hebben weten te vormen bedanken en alle Feyenoorders het beste toewensen voor de toekomst", neemt Taabouni afscheid.

In navolging van Taabouni gaat ook Naoufal Bannis volgens Voetbal International waarschijnlijk de overstap maken naar de Qatar Stars League. Het is nog niet bekend bij welke club hij aan de slag gaat.