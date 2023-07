Feyenoord op volle kracht tegen Club Brugge: basisplaatsen voor Bijlow, Geertruida én Zerrouki

Een vertrek van Lutsharel Geertruida bij Feyenoord lijkt nog niet aanstaande. De verdediger wordt nadrukkelijk gelinkt aan een overgang naar RB Leipzig en heeft naar verluidt al een persoonlijk akkoord met de Duitse club, maar een deal tussen de clubs is nog niet in zicht. Dat blijkt wel uit het feit dat Geertruida woensdagmiddag aan de aftrap verschijnt voor het oefenduel met Club Brugge. Ook Justin Bijlow is van de partij. Ramiz Zerrouki maakt zijn officieuze debuut.

Feyenoord beleeft nu al een enerverende transferzomer. De Rotterdammers haalden in een vroeg stadium Thomas van den Belt en Zerrouki naar De Kuip en sloegen eerder deze week een grote slag met de komst van Thomas Beelen. De verdediger maakt evenals Van den Belt de overstap van PEC Zwolle naar de landskampioen. Beelen komt tegen Club Brugge echter nog niet in actie. De kersverse aanwinst behoort niet tot de selectie voor het treffen met de Belgische topclub. Geertruida is wél van de partij. Feyenoord leek na het vertrek van Orkun Kökçü ook te moeten vrezen voor een snel afscheid van de verdediger, maar hij is voorlopig 'gewoon' actief in Rotterdam. De Stadionclub is niet van plan hem voor een appel en een ei naar RB Leipzig te laten vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

Geertruida is niet de enige sterkhouder van het elftal van trainer Arne Slot die in verband wordt gebracht met een transfer naar een buitenlandse topcompetitie. Zo pakten verschillende media onlangs nog uit met de interesse van Manchester United in Bijlow. Feyenoord lijkt voorlopig echter niet te hoeven vrezen voor een transfer van de doelman. Niet alleen omdat hij woensdagmiddag beschikbaar is voor de ontmoeting met Club Brugge. Ook vanwege de concrete onderhandelingen tussen Manchester United en Internazionale over een transfer van André Onana naar Engeland. Bijlow draagt in de tweede test van Feyenoord ter voorbereiding op het nieuwe seizoen de aanvoerdersband.

Een andere 'opvallende' naam in de basisploeg van Feyenoord is Zerrouki. De Rotterdammers deden vorige zomer en in januari van dit jaar al een poging om de middenvelder naar De Kuip te halen, maar FC Twente was niet van plan hem vorig seizoen al te laten gaan. In mei bereikten de clubs dan toch een akkoord over een overgang van Zerrouki. De international van Algerije ontbrak afgelopen zaterdag nog in de oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle, maar verschijnt woensdagmiddag dus aan de aftrap. Ook Mats Wieffer is weer van de partij. De revelatie van het afgelopen seizoen kwam vorige maand nog in actie met het Nederlands elftal.

De ontmoeting tussen Feyenoord en Club Brugge begint om 16.00 uur en is live te bekijken via het YouTube-kanaal van de Rotterdammers.