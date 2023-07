Feyenoord sluit akkoord en willigt grote wens van Mimeirhel Benita in

Feyenoord verhuurt Mimeirhel Benita komend seizoen aan Excelsior, zo heeft de kampioen van Nederland dinsdagochtend bekendgemaakt. De verdediger mag bij het kleine broertje in Kralingen ervaring op gaan doen op het hoogste niveau.

Benita, een negentienjarige rechtsback, speelde vorig seizoen vooral voor de Onder 21 van Feyenoord. In dienst van het eerste elftal kwam hij tot twee invalbeurten in de Eredivisie en één in de KNVB Beker. Bij Excelsior zal hij vaker de kans krijgen om zich te bewijzen in de Eredivisie.

Benita wordt na Kik Pierie, Arthur Zagre, Casper Widell, Derensili Sanches en Lennard Hartjes de zesde aanwinst van Excelsior. Hartjes wordt eveneens gehuurd van Feyenoord. Volgens 1908.nl waren ook SC Cambuur en Willem II in de markt voor Benita, maar wilde hij zelf per se naar een club uit de Eredivisie.