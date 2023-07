Feyenoord laat vrijetrappenspecialist na elf doelpunten tijdelijk vertrekken

Feyenoord gaat opnieuw een speler verhuren aan FC Dordrecht, zo meldt Feyenoord Youth Watcher maandagochtend. Het Twitter-account, goed ingevoerd als het gaat over de jeugdopleiding van Feyenoord, weet dat Shiloh 't Zand komend seizoen doorbrengt bij de provinciegenoot uit de Keuken Kampioen Divisie.

't Zand, een twintigjarige aanvallende middenvelder, kwam vorig seizoen uit voor Feyenoord Onder 21. In 32 wedstrijden voor de beloftenploeg was hij goed voor 11 doelpunten; door 1908.nl wordt de jongeling omschreven als een vrijetrappenspecialist. Zijn contract in De Kuip loopt nog twee jaar door.

't Zand speelde nog geen officiële wedstrijden voor Feyenoord 1, maar deed op 2 juli 2022 wel een kwartier mee in de verloren oefenwedstrijd tegen FC Kopenhagen (0-7). Bij Dordrecht gaat hij de kans krijgen om te debuteren in het profvoetbal.

Feyenoord sloot eerder al een akkoord met Dordrecht over de verhuur van Antef Tsoungui, Ilias Sebaoui en Guus Baars. Naar verwachting zal 't Zand de vierde en laatste speler zijn die op huurbasis overstapt naar De Schapenkoppen.