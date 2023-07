'Feyenoord ziet dat Ajax Timber voor zoveel geld verkoopt en denkt: ho even'

Lutsharel Geertruida staat in de belangstelling van RB Leipzig, maar Feyenoord wil niet meewerken aan een vertrek van de sterkhouder. De Rotterdammers zetten in op een hoge transfersom. Dat komt onder meer doordat Jurriën Timber voor veel geld is vertrokken van Ajax naar Arsenal, zo weet journalist Marcel van der Kraan van De Telegraaf.

Video: RB Leipzig meldt zich voor Geertruida maar Feyenoord gaat niet in op 'laag bod'