Feyenoorder vreest niet voor aanstaande nieuwelingen in De Kuip: 'Ik ben heel zelfverzekerd'

Javairô Dilrosun vindt het niet erg als Feyenoord zich deze zomer gaat versterken met buitenspelers. De aanvaller heeft een wisselvallig seizoen achter de rug bij de regerend landskampioen. Toch vreest hij niet voor zijn plekje, ondanks dat er aanwinsten op komst zijn in De Kuip.

Feyenoord is namelijk in de markt voor Luka Ivanusec en volgens 1908.nl hebben de Rotterdammers al een bod neergelegd bij Dinamo Zagreb. Daarnaast wist De Telegraaf te melden dat Arnaut Danjuma al heeft gesproken met Feyenoord. Hij staat nog onder contract bij Villarreal en heeft naar verluidt wel oren naar een avontuur in De Kuip. Daar staan naast Dilrosun ook nog Igor Paixão, Alireza Jahanbakhsh en Patrik Wålemark op de loonlijst.

Artikel gaat verder onder video

Dilrosun gaat de concurrentiestrijd in Rotterdam-Zuid echter vol vertrouwen tegemoet. "Ik ben heel zelfverzekerd", vertelt de Amsterdammer in een interview met ESPN. "Als het team er beter van wordt, heet ik ze welkom. Maar ik weet van mezelf dat ik een belangrijke speler ben. En als ik goed in mijn vel zit, dat ik gemakkelijk bij de eerste elf hoor. Het is aan mij om dat te laten zien op de trainingen en in de wedstrijden."

De 25-jarige Dilrosun verloor tijdens het seizoen zijn basisplaats bij Feyenoord. Dat moet dit voetbaljaar anders, weet de linkspoot. "Je moet altijd in de spiegel kijken en dat heb ik in de vakantie gedaan. Soms kan ik bij balverlies bijvoorbeeld sneller omschakelen. Maar ook offensief moet ik scherper zijn in de omschakeling met de bal. En als je minder speelt, moet je in de minuten die je krijgt laten zien wat je in huis hebt."