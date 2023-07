Feyenoorders wijzen massaal één speler aan die 'altijd te laat komt'

Het is een trend op de socialmediakanalen van sportclubs: spelers komen één voor één langs om een bepaalde vraag te beantwoorden voor de camera. Feyenoord doet eraan mee en vraagt zijn spelers: wie komt het vaakst te laat op de training? Het antwoord is eenduidig: iedereen wijst naar Alireza Jahanbakhsh.

"Ik weet zeker dat iedereen Alireza heeft gezegd, klopt dat?", vraagt Quilindschy Hartman, die als een van de laatste spelers in beeld komt. "Hij is echt altijd te laat. Niet alleen voor trainingen, maar ook voor meetings, alles." Jahanbakhsh krijgt in de video wel de kans om zich te verdedigen: "Ik kom niet te laat, ik kom net op tijd!"