Foto van Yvonne Coldeweijer toont aan: Hakim Ziyech verliet auto na ongeluk in Amsterdam

Hakim Ziyech was zondag wel degelijk aanwezig bij een ongeluk met zijn auto in Amsterdam. Op beelden van juicevlogger Yvonne Coldeweijer is te zien hoe de aanvaller van Chelsea de plaats van het ongeluk verlaat. Er was de afgelopen dagen nog veel onduidelijkheid over het veelbesproken ongeval.

Zondag botste rond 18.30 uur een Rolls-Royce, die op naam staat van Ziyech, ter hoogte van de Orteliusstraat in Amsterdam met een andere auto. De Rolls-Royce reed over een fietsenrek met geparkeerde fietsen heen; een groot aantal fietsen is daardoor vernield. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Wel verrichtte de politie één aanhouding. Het ging volgens de politie om een van de automobilisten.

Juicevlogger Yvonne Coldeweijer hoorde via een getuige dat Ziyech het ongeluk zelf zou hebben veroorzaakt. Daarna zou hij van plaats hebben gewisseld met een vriend. Ziyech zou na het ongeluk in een andere auto zijn gestapt. Hij zou even later kort zijn teruggekomen 'als toeschouwer' om bij zijn gecrashte auto te gaan kijken. Daarna zou hij aanwezig zijn geweest bij het Amsterdamse Terrassen Festival.