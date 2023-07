Frenkie de Jong zal zijn bedenkingen hebben over transferplannen FC Barcelona en Xavi

FC Barcelona versterkte zich deze zomer weliswaar al met de transfervrije Ilkay Gündogan, maar als we Joan Laporta moeten geloven is Xavi Hernández nog niet tevreden over zijn opties op het middenveld. Volgens Laporta heeft de trainer naast een nieuwe rechtsback ook nog om niet één, maar twee nieuwe middenvelders gevraagd. Wat betekent dat voor de rol van Frenkie de Jong?

De Nederlander werd in de aanloop naar het afgelopen seizoen vrijwel elke dag in verband gebracht met een vertrek uit Spanje. De Jong drukte met zijn salaris zwaar op de begroting van FC Barcelona en de club stak niet onder stoelen of banken dat een vertrek van de middenvelder een serieuze optie was. Erik ten Hag hoopte zijn voormalig steunpilaar bij Ajax naar Manchester United te halen, maar De Jong ging voor zijn kans bij FC Barcelona. Met succes. Hij speelde zich na een moeizame start in de basisploeg van Xavi en gaf zijn plek vervolgens niet meer uit handen.

Artikel gaat verder onder video

De Jong lijkt niet meer weg te denken uit het elftal van Xavi, maar door de komst van Gündogan en de zoektocht van FC Barcelona naar nóg meer versterking voor het middenveld zullen er toch weer twijfels ontstaan. FC Barcelona zag Sergio Busquets weliswaar vertrekken, maar heeft naast De Jong en Gündogan ook Pedri, Gavi en Franck Kessié onder contract staan. Daar moeten, als we Laporta moeten geloven, dus nóg twee middenvelders bij. “We zijn op de hoogte van de verzoeken van de trainer. Misschien missen we een buitenspeler en iets op het middenveld. We gaan ons best doen daaraan te voldoen”, vertelt de president in gesprek met Sport.

In een interview met Mundo Deportivo gaat Laporta wat dieper in op de wensen van zijn trainer. Xavi zou hem gevraagd hebben om een nieuwe rechtsback én twee nieuwe middenvelders. “Nee, ik denk niet dat ons dat veel gaat kosten”, zegt Laporta. “Er zijn zelfs verschillende mogelijkheden. Xavi heeft ons verteld dat hij met deze selectie de strijd kan aangaan, maar er moet nog wel wat gebeuren om het gat dat Busquets heeft achtergelaten te dichten.” Xavi hoopte dat Busquets nog een jaar in Barcelona zou blijven, maar hij koos voor een nieuw avontuur. De routinier tekende in navolging van Lionel Messi bij Inter Miami.