Gabriel Jesus blikt terug op periode onder Pep Guardiola en doet uiterst pijnlijk verhaal uit de boeken

Gabriel Jesus is met een pijnlijk verhaal naar buiten gekomen over Pep Guardiola. De Braziliaanse spits speelde enkele seizoenen onder de huidige trainer van Manchester City, maar kent geen goede herinneringen aan de Spanjaard. In de Podcast Denílson Show blikt de Arsenal-spits terug op zijn tijd onder Guardiola.

De Braziliaan speelde tussen seizoen 2016 en 2022 voor The Citizens, maar kon nooit uitgroeien tot een vaste waarde. Zijn vervelendste moment bij de Engelse landskampioen kende hij in de voorbereiding voor het Champions League-duel tegen Paris Saint-Germain. “Guardiola stelde Oleksandr Zinchenko op als valse nummer negen. Bizar”, begint Jesus tegen 61-voudig international Denílson.

Zinchenko speelde een groot deel van zijn wedstrijden als linkervleugelverdediger, waardoor het nieuws extra hard aankwam bij Jesus. “Een dag voor de wedstrijd stond Zinchenko daar niet eens tijdens de training, hij stelde mij op als spits”, vertelt de Braziliaan, die uiteindelijk op de wedstrijddag zelf pas zag dat hij géén basisplaats had. “Zinchenko zei dat hij het met me te doen had”, gaat hij verder.

“Tijdens de teambespreking hoorden we de opstelling. We zouden daarna gaan eten, maar ik heb geen hap genomen. Ik ging in tranen naar mijn kamer en belde mijn moeder. Ik zei: Ik wil hier weg. Ik werd gek.” Dat Guardiola niet de juiste keuze had gemaakt, bleek tijdens de wedstrijd. Jesus had een levensgroot aandeel in de 2-1 zege van City. Hij maakte een goal en gaf een assist. “Dit soort dingen heb ik vaker meegemaakt met Guardiola, en dat is niet makkelijk. Die dag maakte ik voor mezelf de keuze dat ik dit niet meer wilde.”