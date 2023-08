Gerónimo Rulli laat twee dagen na blunders in oefenduel verstek gaan op training Ajax

Gerónimo Rulli heeft de training van Ajax maandagmiddag aan zich voorbij laten gaan. De doelman van de Amsterdammers bracht de afgelopen dagen door in Spanje en heeft volgens De Telegraaf zijn geplande vlucht naar Nederland gemist. Inmiddels zou de goalie wel onderweg zijn naar Amsterdam.

Rocío Esposito Suarez, de vrouw van Rulli, plaatste zondag al een foto van de goalie op Instagram. Rulli zou niet goed kunnen aarden in Nederland en ziet een terugkeer naar Spanje naar verluidt wel zitten. Volgens De Telegraaf reisde de doelman na de verloren oefenwedstrijd tegen FC Augsburg van afgelopen zaterdag naar Spanje. Vervolgens zou hij zijn vlucht terug naar Amsterdam hebben gemist en was hij dus afwezig op de training.

Rulli is volgens de sportkrant ook niet te spreken over de situatie in Amsterdam. In de Spaanse media werd al gemeld dat de Argentijn zijn zinnen zou zetten op een terugkeer naar Villarreal, dat hem begin 2023 verkocht aan Ajax. Inmiddels heeft Maurice Steijn laten weten dat Rulli in principe zijn eerste doelman is. Toch werd Ajax door De Telegraaf ook al gelinkt aan Nick Olij. De goalie kende een uitstekend seizoen bij Sparta Rotterdam.

De 31-jarige Rulli maakte afgelopen zaterdag tegen Augsburg (3-1 nederlaag) een zwakke indruk namens Ajax. Toch liet hij in gesprek met Steijn en dienst assistent Hedwiges Maduro volgens De Telegraaf niets weten over een vertrekwens. Rulli ligt nog tot medio 2026 vast in de Johan Cruijff ArenA. Zondag sluit Ajax de voorbereiding af met een bezoekje aan Borussia Dortmund. Een week later openen de Amsterdammers de competitie thuis tegen Heracles Almelo.