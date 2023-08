Rocío Esposito Suarez plaatst foto van Gerónimo Rulli, speculeren begint meteen: 'Dat kan weleens meer betekenen'

Gerónimo Rulli is na het trainingskamp van Ajax in Duitsland meteen naar Spanje gevlogen. Dat blijkt uit een foto die Rocío Esposito Suarez, de vrouw van de 31-jarige keeper van Ajax, op Instagram heeft geplaatst.

De foto is voer voor speculaties. Het gerucht gaat namelijk dat Rulli en zijn familie moeilijk kunnen aarden in Nederland. Tegelijkertijd wordt de Argentijnse doelman gelinkt aan een terugkeer naar Villarreal, de club die Rulli in januari voor tien miljoen euro aan Ajax verkocht.

Bart Sanders, host van de onder de Ajax-aanhang populaire Pantelic Podcast, schrijft op Twitter dat hij vermoedt dat Rulli voor een korte vakantie in Spanje is. "Ook in het kader van de geruchten over o.a. Olij kan het weleens meer betekenen", stelt hij. "Trouwens, Steijn heeft paar dagen terug met hem gezeten dat hij graag bij Ajax blijft. Nou ja, we gaan het zien", voegt hij enkele minuten later terug.

Rulli is nu in Valencia. Ik ben er ook maar heb hem nog niet gespot ;)



Maar zonder gekheid, lijkt me niet dat hij hier is voor een korte vakantie. Ook in het kader van de geruchten over o.a. Olij kan het weleens meer betekenen. — Bart Sanders (@bart_sanders) July 30, 2023

Steijn gaf vorige week inderdaad aan een 'heel goed' gesprek met Rulli te hebben gehad. "Daar is uitgekomen dat hij het naar zijn zin heeft, maar ook wel hoopt dat er snel versterkingen komen. Ik denk dat je daarop doelt, maar hij heeft op geen enkele manier aangegeven weg te willen", zei de trainer tegenover De Telegraaf. "Met Hedwiges Maduro erbij heb ik hem gevraagd wat er waar is van de belangstelling van Villarreal. Of hij me in het Nederlands niet verstond? Ik heb Hedwiges het in het Spaans laten vragen. Rulli is mijn eerste keeper."

Sinds de uitspraken van Steijn over Rulli in De Telegraaf is Ajax in verband gebracht met Nick Olij, de keeper van Sparta Rotterdam die vorig seizoen veel indruk maakte in de Eredivisie. Diant Ramaj van Eintracht Frankfurt zou ook in beeld zijn bij de Amsterdammers.