Gesprek met Arne Slot brengt Lutsharel Geertruida niet op andere gedachten: verdediger wil vertrekken

Als het aan Lutsharel Geertruida ligt, dan maakt hij deze zomer de overstap van Feyenoord naar RB Leipzig. De verdediger heeft in gesprek met trainer Arne Slot kenbaar gemaakt dat hij wil vertrekken. Dat meldt Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad althans.

Fabrizio Romano pakte een kleine twee weken geleden uit het met nieuws dat RB Leipzig zich bij Feyenoord had gemeld voor Geertruida. De verdediger was in het afgelopen seizoen een van de grote uitblinkers in Rotterdam. Hij speelde zich daarmee niet alleen in het Nederlands elftal, maar ook in de kijker van de Europese top. Geertruida werd door Spaanse media gelinkt aan FC Barcelona, maar het is RB Leipzig dat zijn volgende bestemming moet worden.

Feyenoord is echter niet van plan z’n sterkhouder voor een appel en een ei te laten gaan. RB Leipzig heeft zich naar verluidt inmiddels al twee keer gemeld in Rotterdam, maar beide keren werd het de deur gewezen. De kampioen van Nederland verlangt, zo klinkt het tenminste, een recordbedrag voor Geertruida. Dat betekent dat de nummer drie van het afgelopen seizoen in Duitsland meer moet gaan betalen dan Benfica deed voor Orkun Kökçü. De middenvelder verruilde Feyenoord eerder deze zomer voor een bedrag van 25 miljoen euro voor de Portugese topclub. Dat bedrag kan door bonussen nog wel met een paar miljoen oplopen.

De landskampioen staat uiteraard volledig in z’n recht om de hoofdprijs te vragen voor Geertruida. Niet alleen omdat Feyenoord deze zomer niet genoodzaakt is om te verkopen. Oók omdat de verdediger een paar maanden geleden nog zijn krabbel zette onder een nieuw contract. Geertruida ligt in Rotterdam nog vast tot de zomer van 2025, wat betekent dat Feyenoord mag vragen wat het wil. Duidelijk is dat de club Geertruida niet voor veel minder wil laten gaan dan de transfersom die Ajax ontvangt voor Jurriën Timber. De Ajacied staat op het punt de overstap te maken naar Arsenal, dat minstens veertig miljoen euro voor hem gaat betalen.