Reactie en gezichtsuitdrukking Noa Lang na vraag Noa Vahle over verwachte basiself verraden veel

Noa Lang viel op tijdens de oefenwedstrijd tegen Nottingham Forest (1-0). De nieuwe buitenspeler van PSV reageert voor de camera’s van Veronica op het duel en krijgt tijdens het interview een vraag van Noa Vahle over de verwachte opstelling tegen Feyenoord. De brede glimlach op het gezicht van de aanvaller verraadt mogelijk al genoeg.

“Deze elf speelde negentig minuten, wat zegt dat”, luidt de vraag van Vahle, waarna Lang in de lach schiet. “Ja, ik weet niet”, is de eerste reactie van de oud-Ajacied. “De andere elf hebben vorige wedstrijd negentig minuten gespeeld. Dus ja…”, gaat hij verder.

Voor PSV staan komende weken belangrijke wedstrijden op de planning. Eerst ontvangen de Eindhovenaren Feyenoord voor de Johan Cruijff Schaal en daarna nemen ze het tegen Sturm Graz in de voorronde van de Champions League. Desondanks is de basisopstelling volgens Peter Bosz nog niet bepaald, al denk Lang daar anders over. “De basis wordt misschien wel een beetje gelegd”, vertelt de rechtspoot nadat hij enkele secondes moest nadenken over een geschikt antwoord.