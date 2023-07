Grealish heeft thuis wat uit te leggen: intieme beelden met Britse stewardess opgedoken

In Engeland smult men van de avonturen van Jack Grealish op vakantie. De flamboyante aanvaller van Manchester City is vrijwel dagelijks tabloidnieuws en weet ook vandaag weer de aandacht op zich gevestigd in de media. De Daily Mail veronderstelt dat Grealish thuis wat uit te leggen heeft na een handtastelijke avond met een stewardess van de Britse vliegtuigmaatschappij British Airways.

Grealish genoot zondagavond op Ibiza van een stapavond in Blue Marlin Club. De 27-jarige flankspeler van City werd gefilmd in een VIP-hoek. Aldaar danste hij met een dame die volgens de Daily Mail naar de naam Dolly luistert. Op de beelden is te zien dat Dolly schaars gekleed is en dat zij opzichtig lichamelijk contact zoekt met Grealish. Grealish laat zich ook niet onberoerd, want op meerdere foto’s die de ronde doen is te zien hoe hij zijn linkerhand op het ontblootte rechterbovenbeen van Dolly plaatst.

De beelden van Grealish en Dolly op Ibiza worden massaal gedeeld door Engelse én Spaanse media. Sasha Attwood, de partner van Grealish met wie de Engels international een knipperlichtrelatie heeft sinds zijn zestiende, is overigens niet aanwezig op het Spaanse feesteiland. Zij is momenteel met vriendinnen op vakantie in Italië, waardoor Grealish rustig zijn gang kan gaan. Hij lijkt daarbij echter geen rekening gehouden te hebben met de Engelse paparazzi.

✨ Jack Grealish, dancing with a bikini-clad lady at the 'Blue Marlin Club' in Ibiza on Sunday night #ManCity #PL pic.twitter.com/p7g9Re6pBG — 𝐆𝐚𝐛𝐫𝐢𝐞𝐥 (@Doozy_45) July 10, 2023