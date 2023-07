Grote angst Johan Derksen komt uit: 'Dat is een heel gevaarlijke man'

In de uitzending van De Oranjezomer van donderdagavond heeft politiek verslaggever Merel Ek haar medelijden met Johan Derksen uitgesproken. De analist geniet van een vakantie, nét nu Frans Timmermans heeft aangekondigd lijsttrekker te willen worden van de gezamenlijke lijst van de PvdA en GroenLinks tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van november.

Derksen is bepaald geen fan van de huidige Eurocommisaris, zo blijkt uit een opgeduikeld fragment uit een uitzending van Vandaag Inside waarin ook (inmiddels demissionair) minister-president Mark Rutte van de partij was. "Dat is een hele gevaarlijke man", zegt Derksen daarin. "Als hij de kans krijgt dan ontregelt hij het land nog erger dan Kaag ooit kan doen, die man moet boswachter worden!", fulmineert De Snor verder.

Timmermans lijkt de grootste kanshebber te zijn om de lijst van PvdA en GroenLinks bij de verkiezingen in november te gaan aanvoeren. De partijen slaan voor het eerst in de geschiedenis de handen ineen om het jarenlange teruglopen van de zetelaantallen een halt toe te roepen. De huidige fractievoorzitters Attje Kuiken (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) hebben al aangegeven af te zien van het lijsttrekkerschap. Volgens de NOS hebben zich buiten Timmermans nog geen andere kandidaten gemeld; op 4 augustus sluit de termijn waarvoor dat zou moeten gebeuren.