Grote wens van Hélène Hendriks om financiële redenen niet ingewilligd door Talpa

Hélène Hendriks presteert vooralsnog uitstekend met haar dagelijkse talkshow De Oranjezomer. De presentatrice trok afgelopen week iedere uitzending steeds meer dan 700.000 kijkers en maakt de hoge verwachtingen van Talpa daarmee voorlopig waar. Toch wilt Talpa één diep gekoesterde wens van Hendriks niet inwilligen.

De presentatrice onthult bij Radio 538 namelijk dat zij graag livemuziek zou hebben in De Oranjezomer. Hendriks stapte met die wens naar de directie van Talpa, maar kreeg daar om financiële redenen nul op het rekest. “Dat had ik nou echt graag gewild, hè, maar dat kost dus een partijtje geld”, vertelt zij in gesprek met radiomakers Rick Romijn en Niels van Baarlen.

Dat Talpa de wens van Hendriks om financiële redenen niet kan inwilligen, vindt Romijn moeilijk te geloven. “Welnee, man!”, veegt hij het argument van Talpa van tafel. “Dus ze hebben mij voor de gek gehouden?”, vraagt Hendriks zich af. Romijn: “Ja, dat denk ik wel. Jij bent er gewoon ingestonken. Hebben ze echt gezegd dat dat duur is? Welnee, man. Goedkopere televisie is er niet.”

Hendriks neemt het desondanks op voor Talpa, dat de uitzendingen van De Oranjezomer iedere werkdag maakt vanuit Breda. “We zitten al op locatie, dat kost al kneiterveel geld, dus dit kon er niet meer van af. Dat snap ik dan ook wel weer”, aldus Hendriks.