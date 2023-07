Guus Hiddink over die ene keer dat hij contact had met Vladimir Poetin

Guus Hiddink heeft nog altijd veel contact met de Russische spelers met wie hij op het EK in 2008 derde werd. Voorafgaand aan de verloren halve finale tegen Spanje had de 76-jarige trainer voor de eerste en tevens laatste keer contact met Vladimir Poetin.

Het Rusland van Hiddink was op het EK in Zwitserland en Oostenrijk een van de grote verrassingen. Oranje, dat een groep met Frankrijk, Italië en Roemenië op overtuigende wijze was doorgekomen, werd in de kwartfinale onverwacht naar huis gestuurd door de Russen.

Hiddink kreeg na het succes op het Europees kampioenschap zelfs een standbeeld, dat nog altijd op De Krim staat. "Dat heb ik kort geleden gehoord. Een oud-speler van de Russische ploeg van 2008 vertelde me dat. Hij liet er ook een foto van zien. Ik sta erop met een norse, Russische blik. Nog steeds heb ik veel contact met de staf en de jongens van dat team waarmee we in 2008 Oranje versloegen en derde op het EK werden", zegt Hiddink in het Algemeen Dagblad.

'Gewone Russen' zijn volgens Hiddink hartelijke mensen. "Ik zal ze altijd verdedigen. Alleen die bovenlaag daar, tja…", aldus de Achterhoeker. "Een paar spelers van toen heeft openlijk stelling genomen tegen Poetin. Heb ik veel respect voor. Zelf heb ik Poetin nooit ontmoet. Wel belde hij me een keer. Dat was voor de halve finale tegen Spanje op het EK in 2008. Hij wenste me succes. Maar we verloren."