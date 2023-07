'Hakim Ziyech slaat aanbieding van Al-Nassr toch af; bestemming Saudi-Arabië blijft optie'

Hakim Ziyech lijkt definitief niet aan de slag te gaan bij Al-Nassr in Saudi-Arabië. De aanvaller van Chelsea laat een tweede aanbieding van de club naar verluidt links liggen. Toch blijft het voor Ziyech een serieuze optie om in het Midden-Oosten te gaan voetballen.

Ziyech leek hard op weg naar Al-Nassr, de club van Cristiano Ronaldo. Tijdens de medische keuring kwamen er echter knieproblemen naar voren. Daarop besloot de club Ziyech een nieuwe aanbieding te doen. De international van Marokko zou zijn jaarsalaris van vijftien miljoen euro alleen krijgen als hij fit zou blijven. Anders zou er van dat enorme bedrag liefst 40% af gaan.

Volgens de Engelse sportjournalist Ben Jacobs gaat Ziyech daar niet mee akkoord en lijkt een transfer naar Al-Nassr dus van de baan. Dat is voor Ziyech de tweede keer in een paar maanden tijd. Begin dit kalenderjaar ging er een streep door een stap naar Paris Saint-Germain. Er waren belangrijke documenten niet op tijd verzonden en zodoende kon de transfer van de linkspoot niet doorgaan.

Jacobs verwacht echter wel dat Ziyech nog een transfer gaat maken. Hij komt niet voor in de plannen bij Chelsea en heeft nog een optie in Saudi-Arabië. Al-Ahli schijnt ook belangstelling te hebben in de diensten van de 54-voudig international van Marokko. Al-Ahli nam doelman Édouard Mendy onlangs al over van Chelsea. Ziyech ligt nog tot de zomer van 2025 vast bij de Londenaren.