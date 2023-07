Harry Kane heeft voorkeur voor nieuwe club en heeft duidelijk doel in jacht op prijzen

Harry Kane lijkt zijn zinnen deze zomer te hebben gezet op een transfer naar Bayern München. De spits van Tottenham Hotspur wil graag prijzen pakken en ziet dat naar verluidt niet lukken bij the Spurs. Als het van een transfer naar Beieren komt, heeft Kane een duidelijk doel.

Volgens het Duitse BILD heeft Bayern-trainer Thomas Tuchel in mei van dit jaar al een bezoekje gebracht aan Londen. Daar sprak hij met Declan Rice, maar hij verlaat West Ham United voor 99% zeker voor Arsenal. Tuchel ging echter ook op bezoek bij Kane. De spits heeft aan de Duitser laten weten dat hij eindelijk prijzen wil pakken en richt zijn pijlen daarbij vooral op de Champions League.

Kane speelt al zijn hele loopbaan bij Tottenham, al werd hij jaren geleden wel verhuurd aan Leyton Orient, Millwall, Norwich City en Leicester City. De doelpuntenmachine heeft op 29-jarige leeftijd welgeteld een prijs op zijn naam staan. Hij won in 2019 met Tottenham de Audi Cup, een vriendschappelijk toernooi van Bayern ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Verder is zijn prijzenkast leeg.

De aanvoerder van de nationale ploeg van Engeland en Tottenham ligt nog een jaar vast in het Tottenham Hotspur Stadium. Hij kan daar verlengen of over een jaar gebruik maken van zijn transfervrije status. Bayern ziet echter liever dat de aanvaller deze zomer naar de Allianz Arena komt. Dan zal er een flinke zak geld op tafel moeten komen. Een bod van liefst zeventig miljoen euro werd afgewezen.