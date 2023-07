'Harry Kane zet Tottenham voor het blok met duidelijke boodschap'

Harry Kane (29) heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Bayern München, zo schrijft de Engelse krant The Times. De steraanvaller van Tottenham Hotspur zou voorzitter Daniel Levy hebben laten weten dat hij onder geen beding een nieuw contract in Londen zal ondertekenen. Het is nu aan de Spurs of het deze zomer een transfersom wil vangen of akkoord gaat met een transfervrij vertrek van de clubtopscorer.

Het contract van de Engelse spits loopt in de zomer van 2024 af, zijn club zal dus deze zomer zaken moeten doen om een transfervrij vertrek te voorkomen. Voorzitter Levy zette in op een nieuwe verbintenis, maar die zal Kane ondanks een weeksalaris van naar verluidt bijna 300 duizend pond dus niet van een handtekening gaan voorzien, zo heeft de krant begrepen.

Een eerste bod van Bayern, dat rond de 70 miljoen euro zou hebben gelegen, is door de Spurs resoluut van tafel geveegd. De club zou inzetten op een transfersom van 115 miljoen euro. Ondertussen meldt de Duitse krant TZ dat Levy zijn positie zou kunnen heroverwegen nu duidelijk is dat een contractverlenging van Kane er niet in zit.

Ondertussen is de Bayern-selectie van trainer Thomas Tuchel begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Donderdag stond aanwinst Kim Min-Jae, de centrale verdediger die is overgekomen van de Italiaanse kampioen Napoli, op het veld tijdens het korte trainingskamp dat Der Rekordmeister belegt in Rottach-Egern. Maandag vliegt de selectie, zoals het nu lijkt nog zonder Kane, naar Azië. In Japan zal de ploeg oefenen tegen onder meer Champions League-winnaar Manchester City, later treft de ploeg van Tuchel Liverpool in Singapore.