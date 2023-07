Hedwiges Maduro helpt misverstand over Maurice Steijn uit de wereld

Het samenwerken met Maurice Steijn bevalt Hedwiges Maduro vooralsnog uitstekend. Dat de twee dezelfde voetbalfilosofie hebben, helpt volgens de assistent-trainer van Ajax enorm.

Het was Steijn die Maduro naar Ajax haalde. "Ik kende Maurice al een tijdje en had af en toe contact met hem, vooral via de app. Het contact is supergoed. We praten eigenlijk dagelijks over voetbal. Hij wilde me al eens naar Sparta halen als assistent. Daardoor had ik dus contact met hem. Toen hij naar Ajax ging, vroeg hij of ik ook interesse had. Het is eigenlijk heel snel gegaan", zegt Maduro voor de camera van Ajax TV.

Volgens Maduro is Steijn een trainer die altijd wil winnen. "En ook wel met mooi voetbal. Ik denk dat heel veel mensen denken dat hij er realistischer in staat, maar hij wil ook vooral met mooi voetbal winnen. Hij keek wel altijd naar de spelers die hij tot zijn beschikking had. Soms was het niet mogelijk om mooi te voetballen. Bij Ajax kan dat wel. Dat proberen we ook uit te stralen. Ik heb veel zin om dat te gaan trainen en het in wedstrijden te laten zien."

Op het trainingsveld heeft volgens Maduro iedere trainer zijn eigen rol. "De ene keer sta ik wat meer op de voorgrond, de andere keer is dat Maurice of Said Bakkati. Dat is een wisselwerking. Je moet zorgen dat iedereen in zijn kracht kan komen."