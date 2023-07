Hier volg je live de eerste WK-wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen

De Oranje Leeuwinnen beginnen vandaag aan het WK Voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. De ploeg van bondscoach Andries Jonker openen de jacht op de wereldtitel om 09.30 uur met een groepswedstrijd tegen Portugal. Het duel wordt uitgezonden door op NPO1 en is eveneens live te volgen via de website van de NOS. De voorbeschouwing met oud-internationals Leonne Stentler en Mandy van den Berg gaat om 08.50 uur van start.

De Leeuwinnen hopen tegen Portugal de eerste stap richting de knock-outfase van het WK te zetten. De Verenigde Staten en Vietnam completeren Groep E. De titelverdediger versloeg de nummer 32 van de FIFA-wereldranglijst vrijdag met 3-0 dankzij doelpunten van Sophia Smith en Lindsey Horan.