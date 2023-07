Hooggeplaatste PSV'er vertelde een 'échte onwaarheid' over Xavi Simons

Xavi Simons staat op het punt om voor zes miljoen euro de overstap naar Paris Saint-Germain te maken. Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad moet PSV na het vertrek van de sterspeler eens goed in de spiegel kijken. Op het gebied van communicatie is het afgelopen jaar namelijk een boel misgegaan.

In een uitgebreide analyse schrijft de PSV-watcher dat de Eindhovense club in eerste instantie ontkende dat er een clausule ten gunste van Paris Saint-Germain bestond. PSV had weliswaar niets afgesproken met de Franse club, maar wel met Simons zelf. De details lekten vervolgens via Paris Saint-Germain uit. Volgens Elfrink sprak PSV aanvankelijk 'met meel in de mond' over het bestaan van de clausule en werden de zaken te rooskleurig afgeschilderd.

Waar het bestaan van de clausule eerst min of meer werd ontkend, zou die aanvankelijk voor maar één jaar gelden. Dat bleken er echter twee. Ook over de hoogte van de afkoopsom ontstond verwarring. Op basis van een gesprek met een clubfunctionaris namen journalisten aan dat het ging om een bedrag van tien à twaalf miljoen euro. Er werd weliswaar geen concreet bedrag genoemd, maar de tien à twaalf miljoen euro werd ook niet ontkend. PSV deed vervolgens niets om dat beeld te herstellen. Later bleek dat Simons tussen 1 en 31 juli voor zes miljoen euro kan terugkeren naar Paris Saint-Germain.

Volgens Elfrink vertelde een clubfunctionaris 'een échte onwaarheid' door te stellen dat PSG de middenvelder niet kon doorverkopen of doorverhuren. Dat was volgens de 'hooggeplaatste PSV’er' uitgesloten. Nu blijkt dat dit niet klopt: Simons is via Paris Saint-Germain op weg naar RB Leipzig.

Waar via buitenlandse kanalen details continu details uitlekten, wilde PSV om de eigen concurrentiepositie niet te schaden en uit fatsoen en privacy-overwegingen niks melden. "Maar er zijn wel minimaal twee onwaarheden verteld, er is om de hete brij heen gedraaid en er is geen moeite gedaan om een verkeerde aanname over het clausule-bedrag bij te stellen. Dat laatste hoefde ook niet per se, maar opvallend is het wel."