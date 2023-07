Ibrahim Afellay komt met transfertip aan PSV: 'Zeker informeren of hij nog vrij is'

Als het aan Ibrahim Afellay ligt, moet PSV deze transferzomer aankloppen bij Chelsea. De analist keek afgelopen tijd naar het EK Onder 21, en raakte ontzettend gecharmeerd in Levi Colwill. Afellay is van mening dat de Eindhovenaren ‘zeker’ moeten informeren of de centrumverdediger beschikbaar is deze transferperiode.

Colwill veroverde namens Engeland Onder 21 de EK-eindzege. Afellay raakte geïmponeerd door het spel van de twintigjarige stopper. Gedurende het EK Onder 21 kreeg de Engelse ploeg geen enkel doelpunt tegen. “De beste man op het veld, hij maakte een geweldige indruk”, sprak de oud-voetballer na afloop van de finale tegen Spanje Onder 21.

Vervolgens geeft de oud-speler van onder meer PSV en FC Barcelona een tip aan de Eindhovense club. “PSV is nog op zoek naar een centrale verdediger, dus ik zou zeker bij Chelsea informeren of hij vrij is. Hij is echt een speler met mogelijkheden en pas twintig jaar oud”, vertelt Afellay bij de NOS. Colwill ligt nog twee jaar vast in Londen.

Vorig seizoen speelde Colwill op huurbasis bij Brighton & Hove Albion. De jongeling kwam slechts 23 wedstrijden in actie gedurende het seizoen. Eerder verhuurde Chelsea de verdediger aan Huddersfield Town, waar hij 31 keer in actie kwam. De grote vraag is wat de ploeg van kersvers trainer Mauricio Pochettino komend seizoen van plan is met de 1,87 meter lange speler.