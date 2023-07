'Ik ben benieuwd hoe lang het goed gaat tussen Noa Lang en Peter Bosz'

Noa Lang gaat sinds een paar dagen door het leven als duurste aankoop in de clubgeschiedenis van PSV. Redacteur Nathan Sprey vraagt zich in de nieuwste FCUpdate Podcast af hoe de samenwerking tussen de recordaanwinst, Peter Bosz en de rest van de selectie gaat verlopen. "Het is een egootje, daarmee is het afwachten hoe lang dat goed gaat met Bosz."

