Internazionale voelt zich verraden door Romelu Lukaku en trekt stekker uit transfer

Internazionale heeft zichzelf teruggetrokken in de strijd om Romelu Lukaku. De club uit Milaan zal volgens journalist Gianluca Di Marzio geen moeite meer doen om de Belgische spits over te nemen van Chelsea, omdat Lukaku achter de schermen ook met Juventus onderhandeld zou hebben over een transfer.

Lukaku werd vorig seizoen door Inter gehuurd van Chelsea. Hij speelde in alle competities 37 wedstrijden voor i Nerazzurri en wist 14 doelpunten en 7 assists aan te tekenen. Inter wilde Lukaku deze zomer graag definitief overnemen van Chelsea en was naar verluidt met de Engelse club ook al akkoord over een transfersom van minstens 35 en maximaal 40 miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

Inter heeft dit weekeinde echter zelf een streep gezet door de komst van Lukaku, nu blijkt dat de aanvaller een transfer naar competitiegenoot Juventus ook wel ziet zitten. Volgens onder andere La Gazzetta dello Sport heeft Lukaku’s zaakwaarnemer Sebastien Ledure reeds met Juventus onderhandeld over een lucratief contract ter waarde van elf miljoen euro per seizoen.

Lukaku heeft Inter niet ingelicht over de onderhandelingen met Juventus, hetgeen bij de beleidsmakers van de Milanezen in het verkeerde keelgat is geschoten. Zij voelen zich verraden door Lukaku en hebben besloten definitief af te zien van zijn komst.