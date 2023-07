Internazionale weigert ook tweede bod op Onana, maar Manchester United nadert vraagprijs

Internazionale is niet van plan André Onana voor een appel en een ai naar Manchester United te laten vertrekken. De werkgever van Erik ten Hag deed deze week al tweemaal een bod op de oud-doelman van Ajax, maar ook een aanbieding van 50 miljoen euro blijkt niet voldoende om de Champions League-finalist te overtuigen. De Italianen zijn inmiddels wel het gesprek aangegaan met een potentiële opvolger van Onana.

De Kameroener maakte vorig jaar transfervrij de overstap van Ajax naar Internazionale en groeide tijdens zijn eerste seizoen in Italië meteen uit tot belangrijke kracht. Onana had een groot aandeel in het succes van Internazionale in de Champions League, al kon hij niet voorkomen dat Manchester City in de finale uiteindelijk aan het langste eind trok. De kans is groot dat het huwelijk tussen Internazionale en Onana beperkt blijft tot slechts één seizoen. De voormalig goalie van Ajax staat er heel goed op in de Premier League. Chelsea werd al genoemd als mogelijke bestemming, maar het is Manchester United dat écht werk maakt van zijn komst.

De werkgever van Ten Hag is naar verluidt al persoonlijk rond met de doelman, maar Internazionale stelt zich vooralsnog hard op gedurende de onderhandelingen. Een eerste bod vanuit Manchester - dat volgens Fabrizio Romano veertig miljoen euro plus vijf miljoen euro aan bonussen betrof - werd van tafel gewezen en ook de tweede aanbieding blijkt nog niet voldoende. Manchester United hoopte Internazionale te overtuigen met een transfersom van vijftig miljoen euro (inclusief bonussen), maar als we Romano moeten geloven, aast de nummer drie van het afgelopen seizoen in Italië op een bedrag van zestig miljoen euro. Volgens Romano zou 55 miljoen ook al voldoende kunnen zijn.

Opvolging Onana

Internazionale is alvast druk bezig met de komst van een nieuwe doelman. Romano meldt donderdagavond dat de club de gesprekken met Yann Sommer is gestart. De Zwitser maakte eerder dit kalenderjaar nog de overstap van Borussia Mönchengladbach naar Bayern München. Sommer werd door Bayern gehaald als tijdelijke vervanger van Manuel Neuer, die door een skiongeluk dit kalenderjaar nog niet in actie kwam. Volgens Romano heeft Sommer een clausule in zijn contract die het mogelijk maakt voor negen miljoen euro te verkassen. Dat bedrag telde Bayern in januari voor hem neer. Ook Anatolij Trubin staat naar verluidt op het lijstje van Internazionale.