'Internazionale zet Ajax- én Feyenoord-verdediger op schaduwlijstje'

Owen Wijndal en Marcus Pedersen staan op het schaduwlijstje van Internazionale. De backs van Ajax en Feyenoord worden in verband gebracht met de grootmacht uit de Serie A. Concreet speelt er overigens nog niets, maar als er spelers vertrekken bij Inter, dan schakelt de club mogelijk wel door.

Dat borrelt naar boven in de berichtgeving van Calciomercato. Wijndal wordt gezien als eventuele vervanger van Robin Gosens, die lijkt te vertrekken bij Internazionale. De voormalig AZ-verdediger moet dan de concurrentiestrijd aangaan met Federico Dimarco aan de linkerflank. Al wordt ook Carlos Augusto van AC Monza genoemd als potentiële nieuwe linksachter.

De zaakwaarnemer Enzo Raiola van Pedersen is gesignaleerd in gesprek met Internazionale, waar Pedersen zou zijn aangeboden. Het Italiaanse geruchtenmedium spreekt over een prijs van zo’n vijftien miljoen euro voor beide verdedigers. Eerder toonden ook Torino, VfL Wolsburg, Eintracht Frankfurt en clubs uit Spanje en Engeland belangstelling voor Pedersen. Mocht Denzel Dumfries vertrekken, zou Internazionale mogelijk uitkomen bij Pedersen.

Bij Internazionale gaat er achterin sowieso een hoop gebeuren, want André Onana gaat vermoedelijk spoedig zijn overgang naar Manchester United in orde maken. Dus komt er ook een andere keeper in het doel van de verliezend Champions League-finalist. Mocht er op de vleugels van de verdediging nog veel weggaan, dan komt Internazionale dus mogelijk opnieuw uit in de Eredivisie.