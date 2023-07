Jan Boskamp gelooft ogen niet bij Feyenoord: 'Die jongen is fantastisch'

Jan Boskamp verwacht dat men bij Feyenoord veel plezier gaat beleven aan Leo Sauer. De talentvolle aanvaller uit Slowakije mag zich tijdens de voorbereiding laten zien aan trainer Arne Slot. Boskamp was aanwezig bij het trainingskamp in Oostenrijk en genoot van Sauer.

Feyenoord speelde in Oostenrijk een oefenwedstrijd tegen Hoffenheim (4-2 nederlaag) en werkte meerdere trainingen af. Sauer was een van de jongen talenten die met de hoofdmacht mee afreisde naar Oostenrijk. Daar geloofde Boskamp zijn ogen niet. "Sauertje, die is fantastisch. Zeventien jaar, niet te geloven", laat Boskamp weten in gesprek met Voetbal International.

Sauer werd deze zomer door Feyenoord definitief overgenomen van MSK Zilina. Hij wacht nog wel op zijn eerste officiële minuten namens Feyenoord. "Het is een heel jonge jongen, maar hij heeft lef. Hij durft de actie aan te gaan, echt heerlijk om naar te kijken. Als je daar zo'n ventje hebt lopen, hoef je eigenlijk al geen linksbuiten meer te halen, dat meen ik echt."

Toch snapt Boskamp wel dat Feyenoord nog bezig is met het aantrekken van meer ervaren aanvallers. "Als ze alleen in de competitie zouden spelen, zou ik het zo met hem aandurven. Maar goed, je gaat natuurlijk wel de Champions League in. Dus als ik eerlijk ben, denk ik wel dat er nog wel buitenspeler bij komt." Luka Ivanusec van Dinamo Zagreb wordt nog altijd genoemd.