Jan Joost van Gangelen mist 'af en toe badinerende en belerende' collega niet echt

Jan Joost van Gangelen heeft aan tafel bij De Oranjezomer verteld over zijn ervaringen met Mart Smeets. Hoewel de ESPN-presentator zijn 28 jaar oudere collega bewondert, mist hij hem niet echt. De 76-jarige Smeets was volgens Van Gangelen af en toe 'best wel badinerend en belerend'.

Smeets was jarenlang het gezicht van NOS Studio Sport, maar verschijnt tegenwoordig slechts sporadisch op televisie. "Ik mis Mart Smeets. Ik mis hem echt, terwijl ik vind dat Dione (De Graaff, red.) De Avondetappe ook fantastisch doet, al zie ik nu natuurlijk niks", leidt Hélène Hendriks het onderwerp in.

Artikel gaat verder onder video

Het verbaast Van Gangelen dat Smeets nog steeds wordt gemist door Hendriks, maar Rutger Castricum begrijpt dat wel. "Ik mis hem ook. Ik vond Dione ook leuk, maar Mart Smeets is toch echt wel gewoon een smaakmaker. Daar kon je je soms aan ergeren en daar kon je van genieten. Hij gaf kleur", aldus Castricum.

"Ik zat er altijd een beetje dubbel in", reageert Van Gangelen. "Ik vond hem altijd… En we waren nota bene collega's. Hij kon op de vloer zitten en dan een NBA-basketbalwedstrijd doen. Gewoon uit zijn hoofd, 25 minuten live. Helemaal meepraten. Dat vond ik echt ongelooflijk. Hoe kan dat, dacht ik. Maar ik vond hem af en toe ook best wel badinerend en belerend."

Dat zijn trekjes die Van Gangelen niet voor lief nam. "Ik vond het niet altijd even cool, ook niet altijd charmant."