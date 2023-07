Feyenoord heeft dit weekend het nieuwe thuisshirt voor het komende seizoen gepresenteerd. Over de voorkant zijn nagenoeg alle supporters tevreden, maar de achterkant brengt nogal wat bombarie met zich mee. Er staat namelijk 'Prijsvrij' op de rug, een prooi voor fans van rivalen om grapjes mee te maken. "Je weet gewoon dat hier veel grapjes over gemaakt gaan worden", aldus host Stan Timmerman in de nieuwste FCUpdate Podcast.

Beluister hieronder de podcast, vanaf het begin gaat het over het nieuwe thuisshirt van de landskampioen en waarom hier grapjes over gemaakt kunnen worden.